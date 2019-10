Il taglio dei parlamentari è legge | l’annuncio di Fico alla Camera e gli abbracci tra i

taglio dei parlamentari è legge : ok Camera con 553 sì (14 i no e due gli astenuti). Conte : «È un passo storico» : Il Taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

taglio dei parlamentari - Matteo Salvini contro M5s e Pd : "La Lega mantiene sempre la parola data" : Alla Camera, approvato il Taglio dei parlamentari con 553 "sì". Un sostanziale plebiscito. A favore della riforma anche la Lega di Matteo Salvini, che prima della crisi di governo aveva avallato la proposta del M5s. E non a caso, subito dopo l'approvazione del testo a Montecitorio, lo stesso Salvini

taglio dei parlamentari : non ha perso la Ka$ta - ma la politica e la democrazia : Tra applausi scroscianti e grida di giubilo, il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva una pessima riforma della Costituzione, riducendo semplicemente il numero dei parlamentari, in nome di ragioni deboli o vere e proprie bufale. Un enorme spot, una misura non necessaria, che rischia di avere ripercussioni sullo stesso concetto di democrazia.Continua a leggere

Il taglio dei parlamentari è stato approvato. E adesso? : La Camera dei deputati (foto: Marco Ravagli / Barcroft Media / Barcroft Media via Getty Images) Si è svolta alla Camera l’ultima votazione sulla riforma promossa dal Movimento 5 stelle che riduce il numero dei parlamentari italiani, portandolo dagli attuali 915 a 600. La legge è stata approvata a larga maggioranza dai deputati: 553 sì nel voto finale; oltre ai pentastellati hanno votato sì anche i rappresentanti di Forza Italia, della Lega ...

taglio dei parlamentari - sì alla Camera. Il Pd : "Perché siamo a favore anche se la legge non è cambiata" : La faccia come... il Pd. Già, perché i democratici ora devono trovare un'argomentazione valida per il "sì" al Taglio dei parlamentari, al quale erano contrari e che invece hanno sposato - o ingoiato - pur di governare con il Pd. Tutto come previsto: il testo è stato approvato alla Camera con 553 sì

La Camera ha approvato definitivamente il taglio del numero dei parlamentari : Con 553 voti a favore e 14 contrari, nell'ultimo dei quattro passaggi parlamentari previsti per le riforme costituzionali: ma non è ancora legge

La Camera ha dato il via libera finale al taglio dei parlamentari : Via libera definitivo della Camera alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. I voti a favore sono 553, i contrari 14, e 2 gli astenuti. Hanno votato a favore, oltre alle forze di maggioranza M5s, Pd, Iv, Leu, anche le forze di opposizione, Forza Italia, FdI e Lega. Tra i voti contrari +Europa, e alcuni singoli deputati in dissenso dal loro gruppo. Si passerà quindi dagli attuali 945 ai futuri 600 parlamentari. Una ...