Il taglio dei parlamentari è legge | Di Maio | ' E' una giornata storica'

(Di martedì 8 ottobre 2019) Con 553 sì ildeidiventa. E' così che il disegno della riforma costituzionale, che prevede una riduzione di 345, supera l'ultimo passaggio nell'aula di Montecitorio. Il provvedimento per il quale si è battuto il Movimento Cinque Stelle ha raccolto una maggioranza trasversale: si sono schierati a favore, infatti, non solo il Partito Democratico, Liberi e Uguali e Italia Viva, ma anche il centrodestra. Ad esprimere un parere contrario sono stati il gruppo Misto e una rappresentante di Forza Italia. Anche fra i pentastellati non si è registrata la massima compattezza: quattro di loro erano in missione, cinque erano assenti e, tra i presenti, Andrea Colletti non ha contenuto il proprio dissenso. Roberto Giachetti, esponente dell'ala renziana, pur avendo votato a favore, ha fatto sapere che procederà con una raccolta firme per indire un referendum ...

