IL SEGRETO dal 13 al 19 ottobre 2019 | anticipazioni e trame

Il SEGRETO Trame dal 7 al 13 ottobre 2019 : Saul e Julieta dicono addio a Puente Viejo : Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di ottobre vedono l'uscita di scena di Saul e Julieta. Intanto Isaac è finalmente riuscito a smascherare Antolina.

NBA – Il dolce SEGRETO di Curry : “ho mandato un messaggio ad Iguodala - gli ho scritto ‘mi manchi’” : Stephen Curry svela di aver mandato un dolce messaggio all’ex compagno di squadra Andre Iguodala spiegandogli quanto sia strano non vederlo più intorno L’addio di Kevin Durant, il ritiro di Shaun Livingston, la cessione di Andre Iguodala: il roster dei Golden State Warriors ha subito una mini rivoluzione. Sono diverse le facce nuove pronte per la nuova stagione, altrettante quelle ‘storiche’ andate via. Una in particolare ha lasciato un ...

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI - RAI 3/ Il film originale dal quale è stato tratto : Il SEGRETO dei SUOI OCCHI in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 ottobre 2019, dalle ore 21:20. Nel cast Nicole Kidman, Julia Roberts. Il film originale.

Anticipazioni Il SEGRETO dal 7 al 13 ottobre : la confessione di Alvaro : Il Segreto, Anticipazioni settimana prossima: l’addio di Julieta e Saul Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Julieta e Saul lasceranno Puente Viejo: è un addio o un arrivederci? Elsa racconta a Isaac le bugie di Alvaro e di come è riuscito a portarle via i soldi con l’inganno. Il falegname vuole trovarlo e dargli una bella lezione. Adela è ...

Il SEGRETO anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019 : Antolina smascherata : Puntate della settimana Il Segreto: le anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019. Cosa succederà ad Antolina e Alvaro? Periodo duro per Antolina! Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 6 al 12 ottobre 2019, la ragazza impazzirà perché Alvaro scoprirà tutta la verità sulla sua gravidanza: non aspettava un figlio durante il loro […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2019: Antolina smascherata proviene da ...

Il SEGRETO - spoiler dal 7 al 12 ottobre : Julieta e Saul lasciano Puente Viejo : Gli spoiler della famosa soap opera Il Segreto stupiranno i fan della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda in Italia da lunedì 7 a sabato 12 ottobre, Carmelo sarà preoccupato per la questione dei braccianti. In seguito, Prudencio deciderà di aiutare Lola. Nel frattempo Severo e Carmelo aiuteranno Saul e Julieta ad organizzare la loro fuga da Puente Viejo verso Roma. Severo chiede un prestito a Prudencio, Isaac smaschera ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 7 al 13 ottobre : Isaac smaschera le bugie di Antolina : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 7 al 13 ottobre in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che stanno per arrivare degli episodi a dir poco clamorosi per il personaggio di Antolina, la quale dopo aver agito credendo che nessuno mai l'avrebbe smascherata, dovrà fare i conti con una bruttissima sorpresa. Isaac, ...

Il SEGRETO - trame settimana dal 6 ottobre : Antolina ed Elsa litigano in maniera accesa : Le anticipazioni de Il Segreto, per quel che riguarda le puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre dalle ore dalle ore 16:10 su Canale 5, rivelano che Alvaro Fernandez confiderà a Isaac Guerrero tutta la verità sulla gravidanza di Antolina mentre Severo andrà in rovina economica. Infine, i telespettatori della soap opera scopriranno che Saul Ortega e Julieta Uriarte sono arrivati sani e salvi a Roma dopo la loro fuga da ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate dal 6 al 12 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 6 a sabato 12 ottobre 2019: Mentre Alvaro fa sapere ad Isaac che Antolina non era ancora incinta al momento del matrimonio, la perfida Ramos grida in piazza la verità sull’eredità di Elsa, insultandola di fronte a tutti i vicini. Julieta e Saul lasciano Puente Viejo. Prudencio deve decidere se prestare 500 pesetas a Lola, una ragazza in procinto di contrarre matrimonio. ...

Il SEGRETO spoiler : Carmelo perde la moglie Adela a causa di un incidente stradale : Nell'episodio della popolare telenovela Il Segreto andato in onda in Spagna il 7 giugno 2019, e che in Italia andrà in onda prossimamente, uno storico personaggio femminile ha fatto una tragica fine. Si tratta di Adela Arellano (Ruth LIopis), che dopo aver rischiato di passare a miglior vita a causa dello spostamento della scheggia rimasta in una zona del suo cervello, per via della pallottola ricevuta dal nemico Faustino, è uscita di scena in ...

Il SEGRETO Trame dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 : Francisca avvelena Roberto. Il Sanchez se la caverà? : Le anticipazioni della soap per gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre vedranno Francisca alle prese con un nuovo piano omicida.

Anticipazioni Il SEGRETO dal 29 settembre : Roberto muore - Prudencio inizia una nuova vita : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda per tutta la settimana, a partire da oggi domenica 29 settembre fino al prossimo 5 ottobre su Canale 5. Le trame rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto Roberto, il quale sarà vittima dell'ennesimo piano diabolico messo in atto da donna Francisca. E poi ancora Prudencio sarà pronto ad iniziare una nuova ...

Anticipazioni Il SEGRETO dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 : Don Anselmo tenta il suicido : Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana lasceranno i telespettatori esterrefatti: la soap ideata da Aurora Guerra infatti ha ormai abituato il grande pubblico a continue emozioni e le prossime puntate confermeranno la tendenza degli sceneggiatori del Segreto a creare suspence nel proprio pubblico. La triste storia del tentato suicidio di don Anselmo nelle Anticipazioni del Segreto della prossima settimana La vicenda spinosa che ...