Il Segreto anticipazioni | Elsa lascia il Guerrero dopo l' uscita dal carcere

Il Segreto - anticipazioni 9 e 10 ottobre : Elsa e Isaac si alleano contro la Ramos : Il Segreto, anticipazioni ricche di imperdibili novità per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna stipuleranno un'alleanza per smascherare una volta per tutte Antolina Ramos, la quale respingerà con forza le accuse di aver finto sulla sua gravidanza. Don Berengario, invece, chiederà a Prudencio di aiutare Severo Santacruz. Il Segreto, puntata 9 ottobre: Isaac ...

Il Segreto anticipazioni : ELSA lascia ISAAC - ecco perché : Doppio colpo di scena nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo già anticipato, ELSA Laguna (Alejandra Meco) sarà infatti costretta a trascorrere un periodo in carcere quando la perfida Antolina Ramos (Maria Lima) la denuncerà alle autorità con l’accusa di adulterio. Tutto ciò avverrà nel momento in cui l’ex signorina deciderà di andare a convivere con l’amato ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami). Il Segreto, ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Lola offre il suo corpo a Prudencio per ripagare il debito : Lola non ha i soldi da restituire a Prudencio e disperata, si offre di ripagare il debito con il suo corpo.

Il Segreto anticipazioni 9 ottobre 2019 : Isaac ripudia e svergogna Antolina! : Isaac si presenta a casa con i referti medici del dottor Zabaleta. Con i documenti in mano, sbugiarda e svergogna Antolina.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 14-20 ottobre 2019 : Il Dramma di Severo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2019: Adela rischia il linciaggio! Severo in povertà! Isaac lascia Antolina, ma… Anticipazioni Il Segreto: Severo, sul lastrico, chiederà un prestito a Prudencio che, a causa di Francisca, sarà restio a concederglielo! Nel frattempo, Adela riceverà una lettera che la preoccuperà, mentre Maria deciderà di restare alla Casona! Isaac metterà Antolina alle strette: ha ...

Il Segreto : ecco chi muore alle nozze di FERNANDO e MARIA ELENA - anticipazioni : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, i telespettatori avranno modo di assistere ad un matrimonio decisamente insolito e dalle nefaste conseguenze; come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) ritornerà infatti improvvisamente a Puente Viejo e annuncerà ai conoscenti di essersi fidanzato con MARIA ELENA Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon), una giovane ereditiera innamoratissima di ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Antolina fa arrestare Elsa per adulterio : Le nuove puntate de Il segreto e che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena e terranno i numerosissimi fan della soap iberica con il fiato sospeso. Stando alle anticipazioni spagnole infatti, la perfida Antolina non perderà occasione per vendicarsi di Elsa, facendola a arrestare per adulterio. Il tutto accadrà dopo che la Ramos è stata smascherata da Isaac circa le menzogne sulla ...

Anticipazioni Il Segreto - 13-19 ottobre : Antolina lascia Puente Viejo - Severo sul lastrico : Non ci sarà proprio da annoiarsi seguendo le puntate de Il Segreto che Canale 5 trasmetterà dal 13 al 19 ottobre. In tale periodo, infatti, le indagini di Isaac per smascherare Antolina andranno a buon fine grazie al ritrovamento di Juanote. L'uomo confesserà di avere trascorso diverse notti insieme alla dark lady anche se lei negherà con convinzione. Il tentativo di giustificarsi, comunque, non basterà e il Guerrero questa volta sarà convinto ...

Il Segreto - anticipazioni fino al 20 ottobre : Adela contestata - Francisca la 'salva' : Le anticipazioni de Il Segreto svelano che nella settimana da lunedì 14 a domenica 20 ottobre non mancheranno rivelazioni inaspettate, nuovi intrighi e lettere improbabili. Maria, infatti, riceverà una missiva dalla lontana Cuba. Donna Francisca tornerà a bramare vendetta ai danni di Severo. Quest'ultimo si vedrà costretto a rivolgersi a Prudencio, il quale ha intrapreso l'attività di usuraio. Attimi intensi li vivranno anche Elsa e Isaac, ...

IL Segreto dal 13 al 19 ottobre 2019 - anticipazioni e trame : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2019: Isaac lascia Puente Viejo in cerca di Juanote, l’uomo che ha messo incinta Antolina. L’intento del Guerrero è quello di smascherare la moglie. Maria riceve un falso telegramma di Roberto, in cui l’uomo le dice addio. Julieta e Saul, intanto, fanno sapere di essere arrivati a Roma. Antolina e il dottor Zabaleta discutono di fronte a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 8 e mercoledì 9 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 8 e mercoledì 9 ottobre 2019: Il dottor Zabaleta consegna a Isaac le prove che possono metterlo in grado di chiudere il suo matrimonio con Antolina… Francisca si reca da Prudencio… Severo si rivolge a Prudencio per ottenere un prestito… Il referto del medico certifica che Antolina era incinta di non oltre dodici settimane, ma la Ramos nega tutto… Il SEGRETO: tutte le nostre ...

Il Segreto anticipazioni 8 ottobre 2019 : Francisca ha nuovi ordini per Prudencio...ecco quali : Isaac chiede aiuto a Zabaleta per annullare il matrimonio con Antolina mentre Francisca chiede a Prudencio un grande favore.

Il Segreto - anticipazioni dell'8 ottobre : Isaac smaschera la Ramos davanti a Matias : Il Segreto, anticipazioni che siamo sicuri faranno felici gli amanti delle vicende ambientate a Puente Viejo. Nella puntata di martedì 8 ottobre alle ore 16:10 su Canale 5, Isaac Guerrero sbugiarderà Antolina Ramos durante una cena con Matias e Marcela Castaneda, mostrandoli la cartella clinica redatta dal dottor Zabaleta. Il Segreto: anticipazioni puntata 8 ottobre Martedì 8 ottobre su Canale 5 andrà in onda nuovo attesissimo appuntamento con ...