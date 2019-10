Il ritiro di Trump è una mossa per la campagna elettorale

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) L’incertezza regna sovrana. L’unica cosa certa è che i curdi siriani, gli alleati degli Stati Uniti che hanno assicurato il grosso delle forze necessarie per sconfiggere l’Isis, si sentono abbandonati e traditi dagli americani. La decisione annunciata dadi ritirare i soldati americani lascia il campo libero alla Turchia, che considera quelle stesse forze curde alla stregua di pericolositerroristi.Ma, come spesso avviene con Donald, la situazione non è affatto chiara. Non si capisce ancora , ad esempio, se i soldati americani abbandoneranno realmente la Siria, o se ilsi limiterà a poche decine di soldati che sino a ieri cooperavano strettamente con l’esercito turco per il controllo di alcune aree di frontiera. Più chiare sembrano le intenzioni di Ankara, annunciate qualche giorno fa dal Presidente Erdogan alle ...

