Il Play Store ci offre oggi un “piatto” ricco di offerte su app e giochi Android

La nuova Google Fotocamera è qui - pronta al download dal Play Store : ecco le tante novità : Google Fotocamera è tutta nuova con la versione 7.1, disponibile al download: nuova interfaccia, nuove funzioni e ancora più qualità! L'articolo La nuova Google Fotocamera è qui, pronta al download dal Play Store: ecco le tante novità proviene da TuttoAndroid.

Lo sparatutto Downwell è disponibile nel Play Store con gameplay roguelike e grafica in pixel art : Downwell è uno sparatutto a scorrimento verticale inverso con elementi platform realizzato con grafica in pixel art in cui controllerete un ragazzo che si avventura in un pozzo alla ricerca di un enorme tesoro. Il protagonista potrà contare solo sui suoi Stivali Mitragliatore per farsi strada sempre più in profondità affrontando l'oscurità e le creature maligne. L'articolo Lo sparatutto Downwell è disponibile nel Play Store con gamePlay ...

Doccia fredda per lo sviluppatore di ES File Explorer : l’app è stata rimossa dal Play Store : La famosa applicazione ES File Explorer è stata rimossa dal Play Store L'articolo Doccia fredda per lo sviluppatore di ES File Explorer: l’app è stata rimossa dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Che c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android : Sono 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 12 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Che c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Come sta andando il Google Play Store? Ecco le app più popolari e i download : App Annie ha pubblicato un nuovo report relativo ai risultati fatti registrare da Google Play e App Store nel corso del terzo trimestre del 2019 L'articolo Come sta andando il Google Play Store? Ecco le app più popolari e i download proviene da TuttoAndroid.

La sezione “Novità” del pannello aggiornamenti del Play Store ha qualche problema di testo : Google è costantemente a lavoro per migliorare l’esperienza del Google Play Store, ma qualche volta fa un errore di troppo. La sezione del Play Store tramite cui aggiornare le app installate sul proprio smartphone, presenta un piccola ma intelligente freccetta che, se tappata, mostra le novità relativo all’aggiornamento – il famoso changelog. La sua presenza evita quindi di dovere accedere alla pagina dell’app per poi ...

Google Play Music inizia a scomparire dal Play Store - forse a causa di YouTube Music : L’arrivo di Android 10 ha chiarito una volta per tutte che il futuro di Google Play Music non è roseo ma anzi, è a scadenza. Infatti, nella nuova versione dell’OS di Google, l’applicazione per ascoltare Musica è completamente soppiantata da YouTube Music ma, volendo, può comunque essere scaricata dal Play Store…o almeno così pare. Questo perché, come dichiarato su Reddit dall’utente /u/Nickkel71, ...

Il Play Store è ancora pieno di applicazioni dannose - e non è solo colpa di Google : Nonostante il Google Play Store sia molto migliorato nel corso degli ultimi anni, Google fa ancora fatica a gestire il tema sicurezza in maniera egregia. Sarà l’enorme quantità di applicazioni presenti ed il ritmo frenetico con cui ne vengono aggiunte di altre, ma purtroppo continuano ad essere presenti applicazioni sviluppate solo per arrecare danni all’utente. Infatti, secondo l’ultimo report relativo a settembre 2019, sono ...

La Modalità scura per il Google Play Store arriva in Italia : eccola in azione : Dopo i primi avvistamenti di inizio settembre, più o meno estesi, la Modalità scura è disponibile finalmente per il Google Play Store anche per gli utenti Italiani. Per averla, oltre alla versione più recente dell’applicazione, sono richiesti Android 10 nel dispositivo e, soprattutto, un’abilitazione da remoto via server, quindi non c’è modo di abilitarla manualmente. Il risultato, comunque, come potete vedere dalle immagini ...

I test pubblici di Project xCloud stanno per iniziare e su Google Play Store spunta l'app Xbox Game Streaming : Lo scorso 25 settembre si è svolto l'Inside Xbox e, in quell'occasione, Microsoft affermò che per questo mese era previsto l'inizio dei test pubblici per Project xCloud.Ebbene, forse ci siamo, perché su Google Play Store è spuntata l'app Xbox Game Streaming (Preview) per Android.l'applicazione permette la trasmissione di giochi su dispositivi mobile Android dal cloud di Microsoft Azure (Project xCloud) e da Xbox One (Xbox Console ...

Nuovi sconti su PlayStation Store fino al 17 ottobre : i migliori giochi PS4 a meno di 15 e 5 euro : Videogiocatori gioite, perché è tempo di Nuovi sconti su PlayStation Store. Da oggi, 2 ottobre, e fino al 17 del mese, "mamma" Sony ha infatti attivato tutta una serie di offerte sul suo negozio online, permettendo a tutti i possessori di una PlayStation 4 - o della più performante PlayStation 4 Pro - di mettere le mani su tantissimi giochi in digitale a prezzi assai vantaggiosi. Prezzi che viaggiano sotto i 15 euro e addirittura sotto la ...

Il Google Play Store rimuove le restrizioni geografiche : ora è possibile scaricare qualsiasi app : Il Google Play Store è uno degli Store più utilizzati al mondo e, proprio come la controparte presente su sistemi Apple, mostra un numero limitato di applicazioni. Questo sistema prende il nome di “restrizione geografica” ed altro non è che un modo pensato per mostrare solo applicazioni disponibili nella regione geografica di appartenenza. Nello specifico, utilizzando il Play Store in Italia, si è portati a cercare ed installare solo ...

Il mese di ottobre meglio non poteva iniziare : oltre 30 app e giochi in offerta sul Play Store : Il mese di ottobre è appena iniziato, ma sul Play Store non si perde tempo: il festival di offerte continua e anche oggi il “piatto” di sconti su app e giochi Android è servito, con contenuti per tutti i gusti e le età, soprattutto per gli amanti del gaming. Ecco i titoli che abbiamo selezionato per voi. Gratis App GPS Speed Pro Black & White Photo Filters Guide2Sarajevo – Sarajevo Audio Travel Guide giochi Shan ...

Pulizia garantita per il Google Play Store con la nuova sezione : aggiornamento server : Risulta sempre molto seguito il Google Play Store, come dimostra l'ultimo accorgimento integrato dal team di sviluppo. Se tendete a partecipare a programmi beta con una certa frequenza, o comunque ad essere molto partecipi all'interno dello Store digitale del colosso di Mountain View, la funzionalità che stiamo per descrivervi potrebbe fare al vostro caso. Come riportato da 'androidpolice.com', nelle impostazioni del Google Play Store, più ...