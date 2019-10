Il nuovo Vangelo | un Gesù nero per la prima volta nella storia del cinema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un film con protagonista unper ladel. S’intitola Il, è diretto dal regista teatrale svizzero Milo Rau, e ha avuto nei giorni scorsi come set, per le sequenze della Passione (Via Crucis e crocifissione), proprio lo scenario naturale di Matera, in Basilicata. Spazio scenico che aveva già ospitato cast e maestranze di altri due film dedicati alla figura del Cristo come Ilsecondo Matteo di Pasolini e The Passion di Mel Gibson.parte diun attore non professionista, ovvero quell’Yvan Sagnet, 34enne camerunense, ingegnere, ex bracciante, attivista politico, che si è prestato a recitare accanto a parecchie comparse materane, ma soprattutto assieme a Marcello Fonte (Dogman) nei panni di Ponzio Pilato; a Maia Morgenstern in quelli di Maria che già ricoprì in The Passion; ed Enrique Irazoqui, ildi Pasolini ne Il ...

