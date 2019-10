Il Nobel per la fisica alla scoperta degli esopianeti | ecco cosa c’è da sapere

Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) (Illustrazione: Mark Ward/Getty Images) Uno che non dovrebbe esistere. Un altro che è una super-Terra. Uno che contiene acqua. Se da diverso tempo qui su Wired non facciamo altro che proporvi notizie a tema, lasciateci dire che forse ci avevamo visto giusto: l’Accademia reale svedese delle scienze ha infatti appena assegnato il premioper ladel 2019 a James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz proprio per le loro ricerche nel campo dell’astro, e in particolare per le “scoperte teoriche incosmologica” (a Peebles) e per la “di un esopianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare” (a Mayor e Queloz). Bando alle ciance (enostra vanagloria) e vediamo di capirci qualin più. Occhio allo Spazio È unche premia le incredibili ambizioni e curiosità dell’essere umano, questo. Quelle ambizioni e curiosità che da millenni ci ...

