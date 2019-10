Il Movimento 5 Stelle vuole cambiare la legge sulla procreazione assistita

Boldrini volta pagina : "Pronta a incontrare Grillo - il Movimento 5 stelle è cambiato" : Laura Boldrini, ex presidente della Camera, ora entrata nel Partito Democratico, vuole provare a dimenticare il famigerato...

Matteo Salvini - i leghisti cenano con i Cinque Stelle : i nomi di chi è pronto a lasciare il Movimento : "Più che altro, facciamo cene. Ci rimpiangono. Ah, quanto lavoravamo bene con voi... Così ci dicono e hanno ragione. Specie nelle commissioni finanziarie ed economiche s'era creata una certa sintonia tra noi e loro in chiave anti-Pd, sulle banche per esempio. E ora vogliono tornare a mangiare la pas

Con la Carta di Firenze è nata la prima corrente del Movimento 5 stelle : Luigi Di Maio (foto: Cecilia Fabiano – LaPresse) Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre un gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle ha pubblicato online un documento, noto come Carta di Firenze 2019, nel quale si delineano alcune proposte che i promotori dichiarano volte a cambiare il partito, come il superamento della figura del capo politico – ruolo attualmente ricoperto da Luigi Di Maio – e il passaggio della gestione della piattaforma ...

Carta di Firenze - come i dissidenti grillini vogliono “salvare” il Movimento 5 Stelle : È stata pubblicata proprio nel giorno del decimo anniversario della nascita del Movimento 5 Stelle la Carta di Firenze 2019, ovvero il documento con cui i dissidenti grillini chiedono radicali cambiamenti di struttura, organizzazione e missione del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.Continua a leggere

10 anni dopo - cos’è rimasto del Movimento 5 stelle? : Beppe Grillo in comizio a Trento, 2013 (foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images) Le due facce del Movimento 5 stelle erano sedute entrambe al Teatro Smeraldo di Milano, il 4 ottobre 2009. Non si conoscevano per nulla. Ascoltavano Beppe Grillo sul palco che parlava di democrazia diretta, di tessere dotate di chip con cui organizzare voti a distanza e del progetto di mandarli “tutti a casa”. Una delle due, quella che sedeva in prima ...

Dopo Berlinguer - anche Iotti diventa "testimonial" del Movimento 5 stelle : Ricordano che si tratta della “prima donna a ricoprire il ruolo di presidente della Camera” e che “nata a Reggio nell’Emilia nell’aprile del 1920 e deceduta a Poli nel dicembre del 1999, ebbe un ruolo di primo piano nella stesura della Costituzione Italiana”.I 5 stelle, sul Blog delle stelle, sintetizzano così la parabola politica e istituzionale di Nilde Iotti - perché è di lei che si ...

Il Movimento 5 Stelle il 12 e 13 ottobre festeggerà a Napoli il suo primo decennio : Il 4 ottobre il Movimento 5 Stelle compie 10 anni, la piattaforma Rosseau invita tutti gli iscritti a festeggiare assieme l'evento, perché di evento si tratta. Nessuno avrebbe giurato, dopo le prime esternazioni plateali di Beppe Grillo, che l'allora Movimento spontaneo sarebbe arrivato nella stanza "dei bottoni". Sembrarono sardoniche e poco realistiche le affermazioni di Fassino quando a domanda rispose: "Se Grillo vuole fare politica e ...

Silvia Vono - bomba sul Movimento 5 Stelle : "In molti mi potrebbero seguire - ci stanno già riflettendo" : "È possibile che altri del M5S mi seguano". Silvia Vono esordisce così ai microfoni di Radio Cusano Campus, dopo l'addio del Movimento 5 Stelle per Italia Viva. "Se usciranno dalla logica in cui sono irretiti e capiranno cos'è la libertà e la democrazia… Penso che molti ci stiano riflettendo. È nece

Disgregazione del Movimento 5 stelle e vincolo di mandato : Parlamentari espulsi, alcuni cambiano gruppo, altri minacciano di andarsene, altri ancora chiedono la modifica dello Statuto e denunciano finalmente l’assenza di confronto e democrazia all’interno del Movimento, mentre qualcuno ibernato il 4 marzo, che ha accettato di votare qualunque nefandezza,“coltorto collo”, crede che il parlamentare dovrebbe rinunciare ad avere una propria opinione politica, obbedendo a posizioni ...

No - la crisi del Movimento 5 Stelle non è “colpa di Luigi Di Maio” : La “crisi” dei Cinque Stelle va molto oltre il ruolo e la figura di Luigi Di Maio. È strutturale, organica, complessa e affonda le radici nelle tante complessità di un partito ormai privo di qualunque bussola ideologica o politica. E che dunque rischia di perdersi in quella vasca piena di squali che è la politica italiana al tempo dei "governi a progetto".Continua a leggere

Gelsomina Vono : “Dai 5 Stelle a Renzi? Nel Movimento slogan privi di contenuto” : “Una scelta che non poteva essere rinviata in base ai miei principi, in base al mandato elettorale e quello che un parlamentare deve fare: governare in piena democrazia” quella della senatrice Gelsomina Vono, passata nelle ultime ora dal M5s a Italia Viva, le neonata creatura politica di Matteo Renzi. E proprio sulla mancanza di libertà nel Movimento che insiste: “La democrazia vera va praticata e non trasmessa attraverso ...

Senato - Silvia Vono lascia il Movimento 5 stelle : “Seguo Matteo Renzi - aderisco a Italia Viva” : Era nell’aria ed è accaduto: la senatrice Silvia Vono lascia M5S per aderire al gruppo Italia Viva-Psi. “Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Mi sono messa più volte in discussione in questi mesi di legislatura e ho messo in discussione tanti principi che forse qualcuno si illude ancora di avere come guida ma, ...

L’inciucio a tutti i costi manda in tilt il Movimento 5 Stelle : L’alleanza 5Stelle-Pd ha trasformato il MoVimento dei duri e puri in una polveriera pronta ad esplodere. Non si sa quando, ma certamente è divenuta il primo pericolo proprio per Luigi Di Maio, già ieri nel mirino di molti pentastellati per i suoi “super poteri” e gli innumerevoli incarichi; e ora per essere il “padre” delL’inciucio politico con i post-comunisti, tradendo, politicamente, chi credeva, invece, a un vero cambiamento, chi era contro ...

Sondaggi - ride solo Renzi : l'autunno inizia male per Pd e Movimento 5 stelle : Italia Viva al 6,4 per cento secondo D'Alimonte. Lega primo partito al 33,5 per cento, ma con la concreta impossibilità di...