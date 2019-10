Il Bel Paese delle Armi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Oltre un milione di persone in Italia possiede una licenza per arma da fuoco. 1.315.700 persone, per la precisione, possiedono il porto d’– secondo i dati del Viminale del luglio 2018 – per difesa personale, caccia e uso sportivo.A questi si aggiungono le licenze degli operatori di polizia eforze armate. Arriviamo così a 1,9 milioni di italiani. E, come nota il “Primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia”: “considerando che ogni famiglia italiana è composta in media da 2,3 individui, il conto è presto fatto: ci sono quasi 4,5 milioni di italiani, tra cui oltre 700.000 minori, che hanno un’arma a portata di mano e che, per gioco, per sbaglio, rancore o follia potrebbero essere indotti a sparare e ad uccidere”. Si apre con questo inquietante presupposto il reportage dal mondoe ...

