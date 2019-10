Il 21 ottobre Marco Guidolotti con Enrico Rava e il team di EMusic per il debutto di

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 5 ottobre : Marco Maddaloni - immagini esclusive... : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 5 ottobre: nel salotto di Silvia Toffanin arrivano Vieri e Costanza Caracciolo, i Modà, Bar Rafaeli e anti altri.

Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 3 ottobre : le rivelazioni di Gianmarco Pozzoli : Un passo dal cielo 5, Anticipazioni 3 ottobre: Emma sta male, Francesco, disperato, chiede aiuto a Kroess? Valeria e Vincenzo...

Cast e personaggi di Rocco Schiavone 3 - Marco Giallini tra solitudine e tradimenti : trama prima puntata del 2 ottobre : Dopo il successo delle prime due stagioni, Cast e personaggi di Rocco Schiavone 3 debuttano mercoledì 2 ottobre su Rai2. Quattro casi intricati e avvincenti attendono il vicequestore, alle prese con omicidi, furti d’opere d’arte, riciclaggio e ludopatia, come anticipato durante la presentazione della terza stagione. Ancora una volta la città di Aosta fa da sfondo alle vicende noir della serie. Tutto riparte dal finale drammatico della ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Folorunso e Pedroso in semifinale! Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16: Secondo errore per Stefano Sottile che è nuovamente appeso ad un filo 17.16: TAMBERIIIIIIIIIIIIII!!! All’ultimo tentativo riesce a superare 2.29 e la finale si avvicinaaaaa!!! 17.15: C’è l’azzurro Chiappinelli al via della prima batteria dei 3000 siepi. I primi 3 in finale e i 6 migliori tempi. Al via: Martin Grau (Ger), Zak Seddon (Gbr), Tom Erling Kårbø (Nor), ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre. Davide Re vola in semifinale! Debutta Gianmarco Tamberi. Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: Molto bene Michael Norman: lo statunitense vince con 45″00 la quarta batteria, secondo il giamaicano Gaye (45″02), terzo Scotch (Botswana) in 45″10 15.59: Nell’alto si ritira per infortunio l’ucraino Bohdan Bondarenko, il vincitore del Golden Gala a giugno 15.56: Questi i protagonisti della quarta batteria dei 400: Alonzo Russell (Bah), Leungo Scotch (Bot), ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 1° ottobre - debuttano Davide Re e Gianmarco Tamberi. Claudio Stecchi mina vagante nell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi martedì 1° ottobre si assegnano ben quattro titoli a Doha e si preannuncia una giornata davvero scoppiettante nella capitale del Qatar. Riflettori puntati in particolar modo sulla finale maschile dei 200 metri dove Noah ...

Matrimonio a prima vista - il 2 ottobre la scelta finale : Ambra pare voler lasciare Marco : Mercoledì 25 settembre su Real Time è stata trasmessa un'altra puntata del nuovo reality show Matrimonio a prima vista 4, la quale è stata ricca di colpi di scena. In tale occasione, infatti, si è tenuta la tanto attesa, quanto temuta, cena a sei. Il tutto ambientato nello splendido resort in Friuli. I vari protagonisti si sono ritrovati faccia a faccia ed hanno tirato le somme di questa lunghissima esperienza. Si tratta di un viaggio ...