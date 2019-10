Ignazio Marino | cancellazione piani mia Giunta ha portato a fallimento M5S

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma –, ex Sindaco di Roma, si è voluto esprimere sul tema dei rifiuti che attanaglia la Capitale, additando il totale azzeramento deidella sua gestione come causa deldella politica del Movimento Cinque Stelle: “Se in tre anni di governo della Capitale sono stati sostituiti oltre venti fra assessori e dirigenti apicali delle aziende di Roma è evidente che manca una visione del futuro e si punta soltanto a distruggere qualunque cosa fatta prima, come nel caso del nostro progetto sulla gestione dei rifiuti che avrebbe trasformato la raccolta e lo smaltimento da continua emergenza ad un’industria che produce ricchezza per la Capitale”. Così l’ex sindaco di Roma,, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Dubbio. Il prof.rivendica il lavoro messo a punto in quel periodo: “è falso accusarmi ...

