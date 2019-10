«I Love Lego» | l' arte dei mattoncini va in mostra a Milano

Fonte : gqitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) Quella per iè una passione che non conosce età o confini. È per questo che il Museo della Permanente diè pronto ad accogliere a braccia aperta la nuova, che porterà nella metropoli lombarda una serie di creazioni messe a punto con oltre un milione di pezzetti vari ed eventuali. Mettendo in scena un gioco di colori e di prospettive che intende lasciare a bocca aperta tanto i bambini quanto gli adulti. Le celebri costruzioni danesi, d'altronde, sono ormai diventati a tutti gli effetti una vera e propria forma di espressione artistica. Lo sanno bene gli esperti di RomaBrick, uno deiUser Group più antichi d'Europa, che hanno ricreato pezzo dopo pezzo, minifigure dopo minifigure i magici scenari che saranno protagonisti dell'esposizione meneghina: dalle più vivaci città contemporanee ...

