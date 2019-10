Grancio su nuovo centro polisportivo S S Lazio | rischio esondazione come per cugini

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma – “Evidentemente c’è una vera vocazione nei dirigenti delle due società calcistiche romane, quella di invadere, in variante al Piano Regolatore, le aree adidel Tevere, tutelate dal Piano dell’Autorità di Bacino e preziose per salvaguardare l’equilibrio idrogeologico della città. L’Amministrazione capitolina non può essere il notaio di interessi immobiliari che usano lo sport per portare avanti operazioni urbanistiche che altrimenti non sarebbero proponibili.” E’ il commento di Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina e vicepresidente della Commissione Urbanistica, all’illustrazione, avvenuta questa mattina in Campidoglio alla presenza dei capigruppo e dei presidenti delle commissioni competenti, del progetto deldella S.S.nell’ansa del Tevere di Castel Giubileo, comprensivo di 220 mq di edificazioni, con ...

