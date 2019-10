Goal com | Koulibaly nel mirino del Manchester United per la prossima stagione

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 8 ottobre 2019) Iltorna a puntare su Kalidou. Lo scrive.com. “Lo dicono i numeri. Quello 2019/2019 è ilpeggiore degli ultimi trent’anni, non solo lontano anni luce dalla vetta, ma a pochi passi dalla zona retrocessione. Grossi problemi in attacco, enormi in difesa nonostante l’acquisto di Maguire, il difensore più costoso di sempre. Ora i Red Devils puntano Kalidou”. Il portale aggiunge che il difensore del Napoli è il grande obiettivo delper la, insieme al centrocampista del West Ham, Declan Rice. “Se Mandzukic ed Eriksen saranno gli obiettivi di gennaio, sono già segnati quelli estivi, per i quali lofarà di tutto.è valutato 110 miloni e secondo ilsarebbe l’ideale compagno di Maguire in difesa: il 2020 porterà ad un nuovo tormentone sulla ...

GoalItalia : Forse non tutti lo sanno, ma il prossimo allenatore del Milan è un tifoso dell'Inter ???? #Pioli - acffiorentina : | ?? | Highlights - L'inizio di una nuova stagione viola. Da Pulgar a Milenkovic rivedi tutti i goal | The start of… - GoalItalia : Tifosi del Milan in subbuglio: spopola l'hashtag #PioliOut -