Gli inuit del Canada hanno cambiato la loro lingua | per salvarla

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : “Bisogna trovare continuità. Mihajlovic è un amico - vincerà la sua battaGlia” : “Il primo pensiero va a Mihajlovic, è un guerriero e sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia, per me è un amico, mi ha aiutato tantissimo quando ero arrivato a Roma, abbiamo condiviso tante vittorie”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Bologna. Passando alla gara: “La partita di domani deve essere la gara di continuità, ci attende un avversario che è ...

Pensioni - Zingaretti : ‘Quota 100 non si tocca - voGlio discontinuità su politiche attive’ : Da una parte c’è il leader di Italia Viva Matteo Renzi che chiede al Governo Conte di ripensarci sulla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100, dall'altra c’è il segretario del Partito democratico Luca Zingaretti che dice invece che la misura non si tocca. In ogni caso, a dare rassicurazioni in merito alla prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 per il triennio, è stato in questi giorni il premier Giuseppe Conte. Nella legge ...

Migranti - aGli industriali non basta la discontinuità : “Utili all’Italia”. Sul Fatto quotidiano di lunedì 23 settembre : Il governo Conte è impegnato a convincere i partner europei a prendersi una parte dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. Ma la questione immigrazione non si esaurisce qui, anzi. A ricordarlo alla politica è il sistema produttivo, che non si accontenta della “discontinuità” con il governo giallo verde, ma chiede un progetto e una gestione dell’immigrazione che risponda alle effettive esigenze del paese. Il Fatto ha ...

Migranti - soccorso in mare e lotta all’indifferenza. Se voGliamo ‘discontinuità’ - partiamo da qui : Difficile negare che il punto di riferimento centrale dei vari ordinamenti, dal livello internazionale a quello locale, sia oggi costituito dalla salvaguardia della persona umana e della sua possibilità di svilupparsi in modo pieno e armonico. Le migliaia e migliaia di morti annegati nel Mediterraneo negli ultimi anni costituiscono però una situazione di assoluta negazione, nei fatti, di questi valori fondamentali. Secondo il diritto, non ...

Governo - l’appello di Bagnai ai colleghi travaGliati : “Conte ambizioso e spregiudicato garante della continuità” : “Ai colleghi travagliati vorrei dire una cosa: chi crede nel cambiamento non troverà spazio in un Governo guidato da un uomo politico intelligente, ambizioso, spregiudicato che ha accettato come missione di garantire non il cambiamento ma la continuità, funzione di garanzia del tutto legittima. Pensate bene a quello che state facendo”. Lo ha detto Alberto Bagnai, intervenendo in Senato. “Un Governo di ex marxisti”, ha ...

Alan Kurdi - evacuati 5 migranti. Cecilia Strada : “Uno ha cercato di toGliersi la vita”. Orfini (Pd) : “Ora discontinuità : via le politiche di Salvini” : “Uno dei naufraghi ha già cercato di togliersi la vita a bordo della Alan Kurdi, ancora bloccata in acque internazionali”. È il testo di un tweet dell’ex presidente di Emergency Cecilia Strada, che si trova a bordo dell’imbarcazione ferma al largo delle coste maltesi con 13 migranti, di cui 8 bambini salvati il 1 settembre. “Malta dovrebbe indicare un porto sicuro – ha aggiunto – ma non lo fa, l’Italia ha ...

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte sceGlie “competenti” e “stakanovisti”. E gioca la carta dell’esperta Pisano all’Innovazione : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Giuseppe Conte alla festa del Fatto da TravaGlio : "Cosa significa discontinuità". Ufficiale : ci prende in giro : alla festa del Fatto quotidiano in Versilia 20 minuti di "auto-spot" di Giuseppe Conte. Il premier incaricato tesse le lodi del nascente governo Pd-M5s, sotto lo sguardo estasiato del direttore Marco Travaglio. Ma non mancano momenti di profondo imbarazzo. Primo tra tutti, la risposta di Conte alla

Inter - contro il CaGliari si cerca continuità : presente anche Zhang alla Pinetina : Vigilia di campionato per l'Inter, che domani affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal successo importante ottenuto contro il Lecce per 4-0 e vogliono dare continuità ai propri risultati. Il club meneghino, inoltre, deve fare i conti con un nuovo capitolo relativo al caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha deciso di fare causa alla società nerazzurra, ...

Nicola Zingaretti : "No aGli ultimatum - serve discontinuità. Gli italiani non capirebbero il rimpastone" : Non cede su Giuseppe Conte. Dopo l'incontro con Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti respinge qualsiasi tipo di aut aut, mandando su tutte le furie i renziani e perdendo altro tempo prezioso in vista delle consultazioni di Sergio Mattarella: "Abbiamo un mandato sancito dalla Direzione: dare vita a un go

**Governo : Delrio - ‘vera discontinuità su priorità Paese e famiGlie’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Sulle priorità del Paese e delle famiglie serve vera discontinuità”. Lo dichiara il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio. “Cambiare agenda -continua- significa smettere la guerra alla cooperazione sociale, alle Ong, ai volontari ed alle persone che aiutano chi soffre ed è più debole. Contrastare con la massima determinazione il cambiamento climatico e lo sfruttamento del ...

Pd - il senatore Cerno : “Mi scuso con Conte - lui è la vera discontinuità. E’ andato in Aula a dire che la Lega ha imbroGliato l’Italia” : Dice che il governo giallorosso è “difficile”, “quindi si può fare”. Perché proprio la difficoltà è la prova che non nasce da “un accordo di palazzo”. Sostiene che i dieci punti di Luigi Di Maio sono compatibili con quelli del Partito democratico, sul combattuto “taglio dei parlamentari” e pure sul conflitto di interessi, “una legge che la sinistra deve fare dal 1994”. Per Tommaso ...

Immigrazione - i dati del Viminale : sbarchi diminuiti del 79 - 6%. Scesa anche la spesa per l'accoGlienza : Con il governo gialloverde il numero di immigrati arrivati nel nostro Paese è calato. Solo nell'ultimo anno gli sbarchi sono scesi del 79,6 per cento. A diminuire anche i rimpatri, che dal 1 agosto del 2018 al 31 luglio del 2019, hanno registrato una flessione dello 0,7 per cento mentre quelli assis

Migranti - Salvini : “Per colpa della mia ‘ossessione’ diminuiti Gli sbarchi. Da Conte sfogo umorale” : Quella per gli “immigrati clandestini e i porti chiusi” “non è un’ossessione ma la mia missione come ministro dell’Interno”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Castel Volturno sull’anno di attività al Viminale. “Sentir parlare di ossessione rispetto a quella che io ritengo debba essere la mia missione è cosa curiosa”, aggiunge in riferimento a quanto scritto dal ...