Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Napoli, esterno notte. Un ex capo vicario della Polizia assassinato nel suo appartamento e un killer in fuga. Questa volta Renzo Bruni, agente dello Sco, dovrà superarsi per districare una trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio, dovesenza scrupoli incrociano oltre i limitiche dovrebbero giudicare i loro assistiti. Dopo Formicae e La Lupa, l’exPiernicola, blogger de Ilfattoquotidiano.it, ha deciso di complicare la vita al suo alterego letterario ne Gli(SEM, 422 pagine, 19 euro). Nel terzoche lo vede protagonista, l’investigatore Bruni viene spedito in una Napoli bella e maledetta dove i sicari della criminalità organizzata aprono il fuoco su ordine di boss che non muovono i fili. I burattinai sono altrove, tra camice inamidate e fiumi di ...

Cascavel47 : Gli Illegali, l’ultimo thriller dell’ex questore Silvis tra avvocati e magistrati ammanicati. Con la Camorra e la z… - FQMagazineit : Gli Illegali, l’ultimo thriller dell’ex questore Silvis tra avvocati e magistrati ammanicati. Con la Camorra e la z… - GeomLomasto : @andreasso1951 E il 'figliolo', unico assunto, di certo non ne sapeva niente! Ma può essere, se sanno di avere un f… -