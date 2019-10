Giovanni Maria Flick | La pronuncia contro l' ergastolo è corretta I giudici

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Non è vero che ci ritroveremo con i boss fuori dal carcere”., costituzionalista e presidente emerito della Corte costituzionale, tiene a metterlo subito in chiaro: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’Italia alla Grand Chambre della Cedu non renderà più semplice l’uscita dal carcere degli ergastolani che hanno commesso reati di mafia o di terrorismo. Piuttosto, con la decisione emessa il 13 giugno sull’ostativo, che a questo punto diventa definitiva, la Corte ha dichiarato “non compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo quella norma (inserita nell’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, ndr) che stabiliva un automatismo secondo il quale gli ergastolani che non collaborano con la giustizia non possano chiedere al giudice di ...

