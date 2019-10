Ginnastica | Mondiali 2019 | Italia nell’empireo delle grandi | bronzo con la squadra Chi

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - il bronzo delle guerriere. Miglior risultato della storia : tutti i precedenti con la squadra : L’Italia torna sul podio della gara a squadre femminile dei Mondiali di Ginnastica artistica dopo addirittura 69 anni dalla prima e unica volta. La nostra Nazionale ha compiuto un’impresa fuori dal comune alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) e ha conquistato una medaglia di bronzo che ha fatto la storia, possiamo tranquillamente dire che il risultato odierno è il Migliore di tutti i tempi per il nostro movimento anche perché ...

Mondiali Ginnastica - bronzo per l’Italia sul podio dopo 69 anni : L'Italia conquista una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre ai Mondiali di ginnastica artistica in corso a Stoccarda. Le azzurre Giorgia Villa, Alice D'Amato, Asia D'Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio si sono piazzate terze con 164.796 punti relegando ai piedi del podio la Cina (164.230). L'oro è andato agli Stati Uniti guidati dalla pluricampionessa olimpica Simone Biles con 172.330 davanti alla Russia, argento con 166.529. Per ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia di bronzo con la squadra - le pagelle delle azzurre. Fate da 10 e lode - impresa memorabile : L’Italia ha conquistato una storica medaglia di bronzo con la squadra femminile ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la nostra Nazionale è salita sul terzo gradino del podio a Stoccarda entrando davvero nella leggenda perché prima d’ora soltanto una volta si era saliti sul podio (ma bisogna risalire al 1950). Di seguito le pagelle delle azzurre che hanno firmato una magia antologica. GIORGIA VILLA: 10. Oggi è stata una capitana ...

L'Italia conquista il bronzo nella Ginnastica artistica ai mondiali di Stoccarda. Non accadeva da 69 anni : Un risultato storico. Le azzurre della ginnastica artistica hanno conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali in corso a Stoccarda. Non succedeva da 69 anni. Sul podio, Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, sono salite insieme agli Stati Uniti, che hanno conquistato l’oro, e alla Russia. Per le azzurre quest’importante vittoria arriva a dieci mesi dalle prossime Olimpiadi, che le ...

Italia da sogno! Le ‘Fate’ vincono il bronzo ai Mondiali di Ginnastica nella prova a squadre : impresa storica delle azzurre : L’Italia vince la medaglia di bronzo ai Mondiali di Ginnastica Artistica 2019 nella gara a squadre femminile: azzurre dietro a USA e Russia, ma davanti alla Cina Le gioie più belle sono quelle inaspettate, e lo sport regala sempre un’occasione per entrare nella storia. Le ragazze della squadra femminile Italiana di Ginnastica l’hanno colta al volo. Entrate per un pelo in finale, le ‘Fate’ si prendono la medaglia di bronzo ai Mondiali di ...

Mondiali di Ginnastica - Italia storica medaglia di bronzo dopo gli Usa (oro) e Russia (argento) : storica medaglia di bronzo per la ginnastica artistica Italiana che vince il bronzo a squadre ai Mondiali di Stoccarda. Le campionesse Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio hanno battuto le atlete cinesi. medaglia d’oro alla Stati Uniti, guidati dalla superstar Simone Biles, argento Russia. Il Coni le definisce “leggendarie”. L’impresa delle “farfalle” ha ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : BRONZOOOOOOOOOOO! ITALIA DA LEGGENDA! Sul podio dopo 69 anni! Vincono gli USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. Grazie alle Fate, grazie all’ITALIA. Grazie a voi per averci seguito. Rimanete con noi per cronache, pagelle, approfondimenti, dichiarazioni e tanto altro ancora. QUESTA E’ LA PAGINA PIU’ BELLA DELLA NOSTRA STORIA GINNICA. (Forse) più dell’oro mondiale all-around di Vanessa Ferrari. 17.02 Stanno piangendo tutte. Il trucco si scioglie, maschera e ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : BRONZOOOOOOOOOOO! ITALIA DA LEGGENDA! Sul podio dopo 69 anni! Vincono gli USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 L’ITALIA ha battuto una potenza come la Cina, ha fatto la gara della vita, è stata perfetta. Non ci crediamo ancora. Le Fate sono giù nel palazzetto strette attorno a Enrico Casella: in finale per appena tre centesimi, oggi di bronzo. UNA FAVOLA! 16.58 Vincono gli USA con 172.330, quinto titolo consecutivo. Russia seconda con 166.529, ITALIA TERZA CON 164.796. 16.58 FATE. VI ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’ITALIA SI GIOCA LA MEDAGLIA! Ultima rotazione da brividi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 FATE STATE SU QUELLA DANNATA TRAVE! POTETE FARE LA STORIA. 16.28 Ora l’Italia però va alla trave, dove è caduta tre volte in qualifica. Cina al corpo libero dove non eccelle, Russia e Francia al volteggio. 16.27 L’Itaia ha dunque: 2.1 punti di vantaggio sulla Cina, 3.3 sulla Russia. 16.26 CLASSIFICA PRIMA DELL’Ultima rotazione. USA al comando con 128.431, Italia seconda ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA SECONDA a metà gara! Le Fate sognano il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 ITALIA alle parallele insieme alla Gran Bretagna nella terza rotazione. USA e Cina saranno alla trave dove Biles e Liu sono particolarmente attese. Francia e Russia al corpo libero, De Jesus e Melnikova devono alzare l’asticella. Canada e Olanda al volteggio. 15.51 L’ITALIA si trasferisce alle amate parallele asimmetriche: servono tre esercizi da over 14, come sanno fare le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia parte bene al corpo libero - azzurre quinte e in lotta. USA scatenati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 FANTASTICO 14.666! Che Italia fino a questo punto! Spetterà poi ad Alice D’Amato fare una grande chiusura. 15.21 CHE VILLAAAAAAAAAAAAAAA! VOLA IN ARIAAAAAAAA! E’ altissima, quasi pronta per un Amanar. 15.19 ANDIAMOOOOOOOOOOOO! 14.533 per Asia D’Amato, impeccabile il suo dty al volteggio. Qui dobbiamo spaccare, dopo James toccherà a Villa. 15.18 Si parte con la seconda ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la Finale a squadre. L’Italia vuole sognare - USA per il dominio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Si stanno per concludere i minuti di riscaldamento e la gara è pronta per incominciare a tutti gli effetti. 14.41 Alla trave il Canada di Moors, Black, Padurariu. Sempre sui 10 cm l’Olanda di Visser, Thorsdottir, Sanne Wevers. 14.41 Russia alle parallele con Melnikova, Agafonova, Spiridonova. Si alterneranno con le francesi Charpy, De Jesus, Pontlevoy. 14.40 USA al volteggio con ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale a squadre - nuovo format con le atlete “alternate”. Come funziona e cosa cambia? : Oggi pomeriggio (ore 14.30) si disputerà la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegneranno le prime medaglie di questa rassegna iridata e ci sarà una grande novità nel format di gara. Confermato il 4-3-3 (ogni squadra schiera tre ginnaste su ogni attrezzo, tutti i punteggi vengono considerati ai fine della classifica generale) ma le atlete non si esibiranno più in ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finale a squadre femminile - tutti gli ordini di rotazione. L’Italia parte al corpo libero : Oggi martedì 8 ottobre (ore 14.30) si disputa la Finale a squadre femminile dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata. Si preannuncia grandissimo spettacolo nella prova che premia il miglior movimento planetario, gli USA vanno a caccia del quinto titolo iridato e non dovrebbero avere problemi a imporsi mentre Russia e Cina battaglieranno per le ...