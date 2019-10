Giglia Marra | l' attrice che ha rubato il cuore di Federico Zampaglione

Giglia Marra al Teatro Trastevere con “Shake Fools” dal 9 al 13 ottobre : Giglia Marra sarà una delle protagoniste dello spettacolo Shake Fools diretto da Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti che andrà in scena al Teatro Trastevere dal 9 al 13 ottobre. Una riscrittura attualizzata che utilizza anche inflessioni dialettali per restituire veridicità e fondatezza alla poetica universale di William Shakespeare. Un mezzo per “uscire dalla formalità del Teatro” e tramite il Teatro stesso, veicolare nuove forme di ...