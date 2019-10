Germania | alla guida di un tir rubato finisce su 8 auto | 9 feriti | nessuna pista esclusa

Calcio - Ranking UEFA per Nazioni : l’Italia scivola al quarto posto scavalcata dalla Germania. Spagna al comando : L’Italia perde una posizione nel Ranking UEFA per Nazioni e scivola al quarto posto co 59,796 punti. Stiamo parlando della graduatoria continentale che prende in considerazione i risultati delle squadre di club impegnati nelle competizioni europee, i risultati della seconda giornata della Champions League non sono stati esaltanti (vittorie della Juventus, pareggio del Napoli, sconfitte di Inter e Atalanta) e così l’Italia è stata ...

FINANZA/ Qe - l'aiuto di Draghi alla Germania per salvare l'Europa : Il nuovo Quantitative easing della Bce arriva in un momento in cui la Germania soffre particolarmente. E con essa tutta l'Europa

Bce - nuovo appello alla Germania : “Paesi che hanno margini agiscano”. La tedesca Lautenschläger lascia in polemica con Draghi : Dalla Bce arriva un nuovo appello ai governi “interessati da un rallentamento economico” che dispongono di “margini per interventi di bilancio”: “Dovrebbero agire in maniera efficace e tempestiva“, si legge nell’ultimo bollettino economico che ricalca le parole pronunciate il 12 settembre da Mario Draghi. Intanto però l’opposizione alle politiche ultraespansive del presidente uscente si concretizza ...

Germania - anche il leader degli industriali contro l’austerity : “Serve deroga per rimediare alla grande carenza di investimenti” : Mettere da parte la regola ferrea del pareggio di bilancio per ridare slancio a un’economia in difficoltà. Alle voci critiche nei confronti dell’austerity in Germania si aggiunge anche quella di Dieter Kempf, numero della Bdi (Bundesverband der Deutschen Industrie, la nostra Confindustria). Per la prima volta, parlando ai giornalisti a Berlino, il leader degli industriali ha espressamente chiesto al governo di abbandonare lo Schwarze ...

SPY FINANZA/ Recessione - un disastro per l'Europa - grazie alla Germania - : I nuovi dati sull'economia tedesca non sono positivi. Ma a preoccupare di più è il modo con cui l'Europa si prepara ad affrontare la Recessione

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : nella pistola standard 25 metri senior mista l’oro va alla Germania : Agli Europei di Tiro a segno in corso a Bologna si è svolta oggi la finale della pistola standard 25 metri senior mista: tra le 21 squadre iscritte alle qualifiche c’era anche una coppia italiana, formata da Sara Costantino ed Alessio Torracchi, i quali però non hanno preso parte alla competizione. Dopo le eliminatorie, utili a formare gli accoppiamenti delle semifinali per l’accesso alla finale a quattro, Germania 2, che aveva ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:54 Nel frattempo sta per iniziare Polonia-Spagna. 19:52 Francia-FINLANDIA 25-16: la Francia passeggia sulla Finlandia, non sarebbe strano vedere qualche cambio di coach Tillie già nel secondo set. 19.51 Francia-FINLANDIA 24-15: mani-out dell’opposto francese. 19:50 Francia-FINLANDIA 22:14: show di Earvin, sta mettendo a terra di tutto. 19:49 Francia-FINLANDIA 21-14: stampatona di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania e Russia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:49 Russia-GRECIA 25-16: i Campioni d’Europa passano il turno e raggiungono i quarti di finale. 18:47 Serbia-REPUBBLICA CECA 9-6: i serbi stanno attaccando con un 44% di squadra, 37% per i cechi. 18:46 Russia-GRECIA 22-14: russi a tre punti dai quarti di finale. 18:44 Serbia-REPUBBLICA CECA 5-4: muro di Podrascanin, anche lui conoscenza del nostro Campionato. 18:42 Russia-GRECIA 19-10: ...

Batterie per auto elettriche - Ue alla rincorsa dell’Asia per il “nuovo petrolio”. Francia e Germania in pole - in Italia un impianto pilota : C’è un settore che non potrà mancare nello “European green deal” che Ursula von der Leyen intende presentare nei primi 100 giorni di mandato. Quello delle celle per le Batterie agli ioni di litio in cui accumulare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e, soprattutto, con cui alimentare le auto elettriche. Perché, dopo quella dal petrolio russo, tra un decennio l’Europa rischia un’altra dipendenza: quella ...

Neuer e il chiaro messaggio alla concorrenza : “mi rendo conto se non servo più. Amo il calcio e sono ancora utile alla Germania” : Manuel Neuer lancia un chiaro messaggio alla concorrenza: il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca si sente ancora fra i migliori nel suo ruolo e allontana l’ipotesi ritiro Negli ultimi giorni, il portiere del Barcellona, Marc-Andrè Ter Stegen, ha mostrato un po’ di insofferenza per il suo ruolo di secondo in nazionale. L’estremo difensore tedesco vorrebbe una chance per dimostrare la sua affidabilità fra i ...

Ue - Tsipras : “Basta lezioni da Bruxelles su come votare. Serve un fronte comune del Sud Europa per cambiare la rotta voluta dalla Germania” : Il nuovo governo italiano? Un’opportunità. Molti lo pensano, in Europa come in Italia, pochi lo dicono in modo così ammiccante come hanno fatto l’ex premier greco Alexis Tsipras e il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. E se per il primo è una questione di unione che fa la forza,per il secondo ci sono tanti tavoli e interessi comuni da condividere, forse troppi: in caso di auto, per esempio, è ...

Tennistavolo - Europei a squadre Nantes 2019 : l’Italia femminile cede 0-3 alla Germania e viene eliminata : Si ferma come da pronostico contro la corazzata tedesca il cammino dell’Italia femminile agli Europei a squadre di Tennistavolo, che oggi a Nantes, in Francia, hanno visto esaurirsi le fasi a gironi: le azzurre hanno ceduto, nella gara valida per il Gruppo 2, alla Germania per 0-3. La Nazionale italiana è eliminata dal torneo continentale. Nel primo match Debora Vivarelli ha perso per 0-3 contro Han Ying, mentre nel secondo ...

Dalla Germania : “A Benevento rubano la nostra Kolsch!” : Una curiosa storia che arriva la Germania e che riguarda Benevento. La racconta Il Fatto Quotidiano. In Germania si sarebbero accorti che un piccolo birrificio campano, il Maltovivo di Ponte, in provincia di Benevento, ha, tra le sue 2 etichette, anche una birra chiamata “Kolsch”, che starebbe per “colonnese”, cioè “di Colonia”, la città dell’ovest dove viene prodotta la birra. Il caso è riportato dal sito della Bild, che titola: “Gli italiani ...

Nucleare - la Germania ordina pastiglie anti-radiazioni per tutti. E purtroppo l’allarme è giustificato : Due settimane fa ilfattoquotidiano.it dava una notizia sorprendente, almeno a prima vista: un maxi ordine da 190 milioni di compresse di iodio anti-radiazioni era stato inoltrato a un produttore austriaco dall’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni. E’ noto come lo iodio “buono” agisca saturando la tiroide e impedendo che si accumuli nella ghiandola quello radioattivo, in grado di provocare tumori. Notizia ghiotta, ma a ...