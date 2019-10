GEORGE MICHAEL Andrew Ridgeley | aveva paura si scoprisse che era gay

Last Christmas - le musiche di GEORGE MICHAEL ispirano l’atteso film : Last Christmas Sony Music è lieta di presentare l’album della colonna sonora che accompagna l’attesissimo film natalizio della Universal Pictures “Last Christmas” ispirato alla musica di George Michael e degli Wham! diretto da Paul Feig, scritto insieme all’attrice vincitrice dell’Oscar Emma Thompson, con la partecipazione di Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh e la stessa Emma ...

GEORGE MICHAEL - l'ex Fadi Fawaz è diventato un senzatetto : Sono passati quasi 3 anni dalla morte di George Michael, ma l'ex fidanzato Fadi Fawaz continua a far parlare di sè. Cacciato dal villone del cantante, in cui ha soggiornato fino a poche settimane fa, Fawaz ha rivelato di dormire in strada.Disoccupato, e senza un soldo lasciato in eredità dalla popstar, Fadi ha dormito per qualche settimana in una pensione da 55 euro a notte, prima di ritrovarsi squattrinato e in stada.prosegui la ...

«Last Christmas» - Emilia Clarke canta GEORGE MICHAEL : il trailer : Da Mad Queen ad aspirante cantante, ecco la nuova svolta di Emilia Clarke dopo Il Trono di Spade. L’ultima volta che l’abbiamo vista (senza spoiler) era nei panni di Daenerys Targaryen, ormai folle, e la ritroveremo a breve sul grande schermo come una protagonista di Last Christmas. Una commedia romantica, non un album musicale, anche se la musica c’è ed è quella di George Michael. Il brano che l’attrice ...

L'ex fidanzato di GEORGE MICHAEL ha occupato la sua casa a Londra : Il cantante e Fadi Fawaz stavano insieme dal 2012 ed è stato proprio il parrucchiere a trovare il corpo del defunto compagno il giorno di Natale del 2016. Non essendo nel testamento, nessun erede vuole cedergli nulla. La fama di un artista del calibro di George Michael è eterna, un po’ come le lotte per la sua eredità. 96,7 milioni di sterline fanno gola a molti, forse anche al suo ultimo compagno, Fadi Fawaz, rimasto però con un ...