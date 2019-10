Genova | scoppia un tubo dell’acqua e allaga Piazzale Parenzo | traffico bloccato a

Fonte : fanpage

(Di martedì 8 ottobre 2019) Inondazione di viaa causa dello scoppio di una tubatura dell'acqua, che ha mandato in tilt ilnella zona di Staglieno. Chiuso il ponte Campanella. La viabilità è stata modificata per chi proviene da corso De Stefanis, deviato su via Mandoli, via Bobbio e ponte Angeli del Fango. Sul posto la polizia locale.

infoitinterno : Ponte Morandi, a Genova un videogioco sulla ricostruzione: scoppia la polemica - zazoomnews : Ponte Morandi a Genova un videogioco sulla ricostruzione: scoppia la polemica - #Ponte #Morandi #Genova… -