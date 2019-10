Galles-Fiji | Mondiali rugby 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di martedì 8 ottobre 2019) La prima fase deidiormai sta per concludersi, ma non per questo il programma dei match va diminuendo nelle location giapponesi interessante dall’evento iridato ovale. Domani infatti, in quel di Oita, si giocherà la sfida fra: una contesa valida per la terza giornata del Gruppo D, che vede i “Dragoni” – attualmente in testa alla pool – essere i naturali favoriti di una sfida dove gli isolani proveranno a trovare il colpo di coda per sorprendere i rivali. Andiamo quindi a scoprire l’d’inizio epoter assistere alla partita Mercoledì 9 ottobreGruppo D – Terza Giornata – Oita: kick off dalle ore 11.45 italiane La partita sarà visibile in direttasul sitoworldcup.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

DanieleRaponi : #Australia ???? 45-10 #Uruguay ???? #AUSvURU #Australia ???? 11 #Galles ?????????????? 9 #Fiji ???? 7 #Georgia ???? 5 #Uruguay ???? 4… - DanieleRaponi : #Georgia ???? 10-45 #Fiji ???? 2 #GEOvFIJ #Galles ?????????????? 9 #Fiji ???? 7 #Australia ???? 6 #Georgia ???? 5 #Uruguay ???? 4 Gru… - DanieleRaponi : #Australia ???? 25-29 #Galles ?????????????? #AUSvWAL #Galles ?????????????? 9 #Australia ???? 6 #Georgia ???? 5 #Uruguay ???? 4 #Fiji… -