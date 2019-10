Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Palermo, 8 ott. (AdnKronos) – “Unche neanche l’Italia aveva mai fattomafia. Era una richiesta che la mafia aveva fatto col papello ma non era riuscita ad ottenerla, ora ci sono riusciti con l’”. Così Salvatoredel giudice Paolo ucciso dmafia nell’attentato di via D’Amelio, commenta all’AdnKronos la sentenza della sull’ergastolo ostativo. “Falcone ehanno fortemente voluto il carcere a vita per i mafiosi perché conoscevano bene la criminalità organizzata e i suoi meccanismi – aggiunge -. L’non ha leggi avanzate come quelle italiane su questo tema e legifera su cose che non conosce, su cui non ha abbastanza esperienza. Purtroppo questa era una sentenza attesa – conclude – e mi darebbe amarezza, se non fosse che in 27 anni ne ho ingoiate ...

Rappa1958 : RT @Adnkronos: Fratello Borsellino: 'Da Europa regalo alla mafia' - zazoomblog : Ergastolo: fratello Borsellino da Europa regalo alla mafia - #Ergastolo: #fratello #Borsellino - News24Italy : #Fratello Borsellino: 'Da Europa regalo alla mafia' -