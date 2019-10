Francesca Cipriani e il virus intestinale | Ho visto San Pietro darmi le chiavi

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) Brutta avventura per. L'ex isolana e gieffina qualche notte fa ha avuto un, a causa del quale ha deciso di recarsi in ospedale. La donna ha raccontato la vicenda a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso. Unmolto forte si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. HoSanche mi voleva consegnare le. Gli ho detto di riprovare più tardi. Durante la nottata avrò perso tre chili, mi stavano prosciugando. Ho perso tutti i liquidi del corpo, ero disidratata. Non so se è dovuto da intossicazione alimentare o se fosse nell’aria. Non è possibile che siamo nel 2020 e che non ci sia campo nei cellulari. E' una cosa grave. Mia mamma che è malata di cuore non è riuscita a contattarmi”. Laha concluso: “Io sono arrivata in questo ospedale e stavo malissimo. Nulla da togliere ai ...

Noovyis : (Francesca Cipriani in ospedale: “Ho perso 3 kg in una notte”) Playhitmusic - - SilverMusicR : É tornata a trovarci la mitica Lucia Bramieri, regina del salotto di Barbara D’Urso. Dopo l’appello per lo special… - lamescolanza : Pomeriggio 5, Francesca Cipriani in ospedale per un virus intestinale: “Ho visto San Pietro…” -