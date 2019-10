Forfettari flat tax al 15% | contribuenti al lavoro per poter mantenere il regime nel 2020

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Per molti, ovverosia per coloro che, per l'anno di imposta in corso, beneficiano dellatax al 15%, è ufficialmente scattato il conto alla rovescia, una vera e propria corsa contro il tempo al fine dii benefici della tassa piatta anche nel, molte partite Iva devono rimuovere le vecchie o nuove cause ostative Con l'ultima Legge di Bilancio, riporta il sito ItaliaOggi.it, molte partite Iva inditax al 15%, al fine di rimanere tra ianche nel, saranno infatti chiamate alla rimozione di tutta una serie di cause ostative, vecchie e nuove, attraverso operazioni che spaziano dalla cessione di partecipazioni in società di persone all'interruzione di fatturazioni incrociate con società a responsabilità limitata (srl) controllate direttamente ed anche indirettamente. Sui, proprio ...

