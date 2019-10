Fmi:frena mondo,mai cosi male da 10anni

"L'economia mondiale è in rallentamento sincronizzato. Nel 2019 ci attendiamo una crescita più lenta in quasi il 90% del". E' l'allarme lanciato dal direttore generale del Fmi, Kristalina Georgive secondo la quale la crescita quest'anno scenderà ai minimi da inizio decennio. Saranno tagliate le stime. Gli effetti delle tensioni commerciali, osserva, cominciano a farsi sentire e si rischia una perdita di circa 700mld di dollari nel 2020, lo 0,8% del Pil. "Nessuno vince in una guerra commerciale". Serve una "soluzione", avverte.(Di martedì 8 ottobre 2019)