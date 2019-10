Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) “La legge esiste dal 2000, la domanda giusta è questa: perché non c’è nessun evasore in?”. Il renziano Luigi Marattin usa forse un’iperbole, ma se è vero che in Italia il numero di detenuti per reati contributivi e finanziari non è proprio pari a zero, di sicuro è molto basso. La legge, come fa notare Marattin, c’è, è il decreto legislativo 74/2000 relativo ai reati in materia di imposte sui redditi e Iva, e prevede effettivamente il. Ma è stato modificato nel 2011 e nel 2015, con dei ritocchi che hanno alzato le soglie di punibilità. Non solo: le pene previste sono molto basse e sotto i 4 anni in Italia non si finisce dietro le barre (salvo rari casi). Per questo, secondo l’Istat, nel 2017 poco più dell’ l’ 1% è andato inper evasione, ossia circa 3mila sui 200 mila condannati in via definitiva. Il tema è tornato ...

petergomezblog : Fisco, procuratore Francesco Greco: “Se sei straniero e rubi una lattina vai in carcere, se sei un evasore ti devo… - Cascavel47 : Fisco, carcere per gli evasori? Vox tra i politici: “Tra un po’ metteremo anche la pena di morte”, “Levare la liber… - G_M_Puzzovio : L’ex ministro delle Finanze afferma che “occorre una norma d’interpretazione autentica che dica che nei confronti d… -