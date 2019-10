Firenze | turista pestato fino a perdere i sensi e rapinato in centro

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Federico Garau Il giovane stava raggiungendo l'albergo dove soggiornava, in piazza Repubblica, quando è stato aggredito alle spalle da un gruppo di malviventi, che lo hanno picchiatoa fargli. Quando la vittima si è risvegliata, si trovava già al pronto soccorso del Santa Maria Nuova Ancora violenza a, stavolta a farne le spese è uninglese di 31 anni,nei pressi di una delle principali piazze del capoluogo toscano. L'episodio nella notte fra sabato e domenica scorsi. Il giovane, in vacanza in Italia con degli amici, stava passeggiando da solo nelle vicinanze di piazza Santa Croce diretto al proprio albergo, quando è stato raggiunto dai suoi aguzzini. Questi lo hanno attaccato alle spalle, gettandolo a terra, per poi infierire su di lui con una raffica di colpi. Calci e pugni diretti anche al volto ed alla ...

