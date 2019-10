Firenze | il 10 ottobre l’inaugurazione della mostra “Terremoti d’Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Giovedì 10verrà inaugurata alaitinerante “Terremoti d’Italia” realizzata dal DipartimentoProtezione civile. L’iniziativa è promossa dalla Città Metropolitana di, in collaborazione con lo stesso Dipartimento, e con la partecipazione di Comune die Regione Toscana nell’anno in cui ricorrono i cento anni del terremoto di Vicchio del 19 giugno 1919 e in occasioneprima settimana nazionaleProtezione Civile. “Terremoti d’Italia” punta a stimolare i cittadini, in particolare i più giovani, a un ruolo attivo nel campoprevenzione. Il percorso espositivo, realizzato dal DipartimentoProtezione Civile, si articola in più aree: si parte dalla conoscenza del fenomeno fisico, e dagli strumenti utilizzati per misurarne la forza, per passare poi alla storia e alla pericolosità ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi A Firenze, tra il 3 e il 4 ottobre 1925, nota come la notte di San Bartolomeo, il Fratello… - meteonuvola2017 : New post in Meteonuvola News e Allerte: COMUNICATO STAMPA PROTEZIONE CIVILE Giovedì 10 ottobre a Firenze l'inaugura… - CorrNazionale : Leonardo da Vinci e il moto perpetuo: la mostra sarà visitabile al Museo Galileo di Firenze dal 10 ottobre al 12 ge… -