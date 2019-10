Festa del Cinema di Roma 2019 programma giornaliero

Granfondo Campagnolo Roma : una grande Festa del ciclismo : Tantissimi appassionati giunti da 62 paesi per pedalare nella Capitale su strade chiuse al traffico. Dopo il traguardo tutti i ciclisti si sono ritrovati al Villaggio Expo al Circo Massimo. Fabio Cini e Natalia Shuvalova i vincitori di questa edizione All’alba di questa mattina, mentre il primo sole illuminava lo scenario unico dei Fori Imperiali e il Colosseo, tantissimi cicloamatori, amici e famiglie hanno preso il via dell’ottava ...

Luigi Di Maio chiude la Festa M5s : "Non vi abbiamo mai tradito. Parlate pure male del Pd" : Si chiude la festa mesta per i dieci anni del M5s a Roma. L'ultimo intervento spetta al capo politico, quel Luigi Di Maio sempre più messo in discussione all'interno del M5s. Il quale afferma: "Noi faremo tanti errori, ma in dieci anni non vi abbiamo mai tradito". Dunque, assicura che il Movimento "

Oggi a Ragusa è la Festa della Madonna del Rosario : Oggi, domenica 13 ottobre, a Ragusa è la giornata della festa esterna della Madonna del Rosario. Ricco il programma della giornata

Cosa è successo alla Festa per i 10 anni del Movimento 5 stelle : Il Movimento 5 Stelle ha cambiato la politica dell'Italia ora, al governo, è pronto a cambiare il Paese. Luigi Di Maio sale sul palco dell'Arena Flegrea dopo un bagno di folla in mezzo agli attivisti, fra selfie e strette di mano per 'salutarè i dieci anni compiuti dal Movimento 5 Stelle. Annuncia una nuova stagione di riforme. Dopo il taglio del numero dei parlamentari, avanti con la semplificazione dello Stato per fare uscire i cittadini ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Ottobre : Conte e Di Maio alla Festa dei 5Stelle : “Basta armi alla Turchia” : La guerra L’Italia con la Germania: “Basta armi alla Turchia” alla festa 5Stelle Conte e Di Maio chiedono all’Europa di sospendere le forniture militari ad Ankara. Anche il Pd d’accordo di Salvatore Cannavò Viva le manette di Marco Travaglio La nostra copertina dell’altroieri, sulla bozza del ministro della Giustizia per le manette agli evasori, non è piaciuta a Gad Lerner che è personcina sensibile e l’ha riprodotta su Twitter con un ...

M5s - Casaleggio : “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra Festa. Spero alleanza con Pd più solida della precedente” : “Gli ex ministri assenti? Secondo me hanno sbagliato, avrebbero dovuto partecipare a questa grande festa del Movimento”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio a Italia 5 stelle, rispondendo ai cronisti sulla scelta di Giulia Grillo e Barbara Lezzi di non partecipare alla festa del Movimento 5 stelle L'articolo M5s, Casaleggio: “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra ...

Festa del M5S a Napoli tra delusioni e tradimenti - assenze pesanti. Ma Di Maio minimizza : ci saremo tutti : Il Movimento 5 stelle celebra a Napoli, alla Mostra d'Oltremare, sabato e domenica il suo decennale. Nato "francescano" il 4 ottobre del 2009, si è evoluto molto da allora: ha vissuto rotture, espulsioni, scontri istituzionali e delusioni, con qualche esperienza amministrativa conclusa senza gloria. Ma è al governo da un anno e mezzo e rimane la prima forza politica rappresentata in Parlamento. Se un tempo a catalizzare l'attenzione erano gli ...

"Governo aumenta le tasse - serve rivolta fiscale" : Berlusconi alla maniFestazione del 19 ottobre : Si ricompatta il centrodestra in vista della manifestazione indetta a Roma dalla Lega. A capo delle delegazione di Forza...

FI aderirà a maniFestazione Lega del 19 : 15.27 Forza Italia ha dato la sua adesione alla manifestazione contro le politiche del governo promossa per il 19 ottobre a Roma dalla Lega. Lo ha comunicato in una nota il presidente, Silvio Berlusconi, che ha invitato iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare alla manifestazione insieme agli altri partiti del centrodestra. Una deLegazione di Forza Italia sarà presente sul palco.

OA Sport miglior sito di sport del 2019. Festa all’Overtime Festival - quarto trionfo di fila! : Per il quarto anno di fila OA sport ha vinto il premio come miglior sito di sport del 2019 all’Overtime Festival di Macerata per aver “raccontato on-line tutto lo sport italiano con passione, professionalità, analisi, approfondimenti e informazioni“. Un successo giunto al termine di una annata densissima di grandi appuntamenti, in cui la Redazione ha lavorato ogni giorno in prima linea per garantire ai lettori un servizio ...

Mazda auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma : Per il settimo anno consecutivo Mazda unisce la passione per l’auto a quella per il Cinema, confermandosi auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 17 al 27 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica. Una flotta di 45 vetture, tra le quali spicca la Mazda CX-30, l’ultima nata della Casa giapponese, […] L'articolo Mazda auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Entra nel clou la Festa della Madonna del Rosario a Ragusa : Entra nel clou a Ragusa la festa in onore della Madonna del Rosario nella chiesa dell’Ecce Homo. Oggi giornata intensa di appuntamenti

Viaggio nei film della Festa del Cinema di Roma : Immaginate Oliver Twist senza il candore del protagonista dickensiano nell’America dei giorni nostri. Oscar, ha già ucciso per salvare l’amica Loux da un padre padrone ed è destinato ad essere travolto nel vortice oscuro del mondo criminale - reso ancora più cupo da una fotografia contrastata di luci al neon che domina il film sin dalla prima inquadratura - diventando leader e mito di una baby gang. È il ...

Il cortometraggio di Ylenia Politano alla Festa del Cinema di Roma : Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma (17 – 27 ottobre), all’interno della sezione autonoma Alice nella città Limes