Farmaci | a Novartis tre riconoscimenti del Prix Galien Italia per l’innovazione

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Tripla affermazione perall’edizione 2019 del, noto come il ‘Nobel’ della farmacologia. Le tre terapie che hanno ottenuto quest’anno ilsono rappresentative dei vari fronti sui quali è impegnata la ricerca. Luxturna* (voretigene neparvovec), terapia genica per il trattamento di malattie ereditarie della retina associate a mutazioni nel gene Rpe65, ha ottenuto il riconoscimento nella categoria dei Medicinali per terapie avanzate. Nella stessa categoria si è guadagnata una menzione speciale Kymriah* (tisagenlecleucel), prima terapia cellulare Car-T al mondo, indicata per leucemia linfoblastica acuta e per il linfoma diffuso a grandi cellule B. Kisqali* (ribociclib), inibitore delle chinasi per il trattamento del tumore alla mammella in stadio avanzato, in grado di ottenere un significativo miglioramento nella sopravvivenza e ...

