Farid di Riccanza a dieta da Lemme | l’incontro bizzarro

Riccanza Deluxe - Farid Shirvani : “Darò del filo da torcere al dottor Lemme” : Riccanza Deluxe, da stasera in onda su MTV e Now TV. Farid Shirvani: “Darò del filo da torcere al dottor Lemme” Da martedì 8 ottobre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130) e disponibile anche in streaming su Now Tv, torna in prima tv assoluta, e la prima volta dopo il cambio di casa di produzione, Riccanza Deluxe. In occasione del debutto dello show abbiamo intervistato Farid Shirvani, ecco cosa ci ha detto: Farid Shirvani abbiamo ...

Riccanza Deluxe : Aaron - Cristel - Farid - Tommaso - Alessia e Giorgia giocano con i prezzi – Video : Riccanza Deluxe Sono giovani, carini e comprano, comprano, comprano. Ma, tra una strisciata e l’altra di carta di credito, conoscono davvero il valore di quello che acquistano e dei beni quotidiani riservati per lo più alla ‘gente normale’? Anche quest’anno abbiamo sottoposto i protagonisti di Riccanza alla nostra particolare versione di ‘Ok è il Prezzo Giusto‘. giocano con noi le sorelle Alessia e Giorgia ...

Riccanza Deluxe : Aaron - Mattia - Camilla - Farid - Nicolò e Tommaso giocano ad ‘Io non Ho Mai’ : Riccanza Deluxe Il cast di Riccanza Deluxe svela i suoi segreti. Le new entry Aaron Nielsen, il deejay e produttore discografico Mattia Mustica, la modella Camilla Neuroni insieme ai veterani Farid Shirvani, Tommaso Zorzi, Nicolò Ferrari - per DavideMaggio.it – giocano a Io Non Ho Mai confessando quello che hanno fatto e non hanno fatto nella loro vita. Volete scoprire se hanno mai letto un libro, visto un film a luci rosse, fatto uso di ...