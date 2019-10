Fa causa all’amante della moglie per «alienazione di affetto» e vince

Fonte : vanityfair

(Di martedì 8 ottobre 2019) «di». Tenete presente questo termine nel caso doveste divorziare. Potrebbe portarvi un bel po’ di soldi. Almeno così è successo a un uomoCarolina del Nord che, con questa motivazione, ha fattoexe ha vinto 750mila dollari. Non dappertutto è presente questa legge, ma esiste in alcune stati americani e permette a uno dei due coniugi di farecontro la persona che ha interferito nella vita matrimoniale. Di solito è la persona con cui uno dei due coniugi è stato tradito. Kevin Howard è stato sposato con laper 12 anni. Quando lei gli ha chiesto la separazione sono andati da un consulente matrimoniale. Non ha funzionato e il signor Howard ha scoperto, grazie al lavoro di un investigatore privato, che c’era di mezzo un amante. A lui ha dato la colpafine del suo matrimonio, in particolare dell’aver allontanato ...