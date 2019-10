Extravergine - Pilar Fogliati | Stefano Rossi Giordani | Melissa Anna Bartolini e Stella

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) Parte ufficialmente domani, 9 ottobre 2019, alle 21.15,, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30 minuti, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) E' Roberta Torre a dirigere le vicende tragicomiche della protagonista, la ventinovenne Dafne Amoroso, interpretata da Lodovica Comello. Dafne vive a Milano e lavora per #Audrey, una rivista online molto trendy, dove cura la rubrica più “sfigata”, quella dedicata ai libri. Intelligente, timida, appassionata di fumetti, letteratura e videogiochi, Dafne è una nerd che sopravvive a stento in un ambiente di lavoro dove tutti, ma proprio tutti, si considerano, e di fatto sono, più cool di lei., Lodovica Comello a Blogo: 'Dafne è una specie di 'creatura mitologica' ma realistica e contemporanea' (video) prosegui la ...

