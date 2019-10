Evasione | Bankitalia | ' Sì ad una riforma organica ma senza abbattere tutte le imposte'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Quello dell'fiscale è un tema che desta una serie di preoccupazioni, poiché i livelli piuttosto elevati rischiano di compromettere seriamente le prospettive di crescita del Paese. Questo, in sintesi, è il monito diffuso dall'Istat, seguito da un intervento di, secondo cui è necessario avviare unache, al contempo, non può basarsi sull'abbattimento totale delle. Le criticità manifestate da Istat eNella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo ha affermato con chiarezza che i dati presenti nella Relazione sull'economia non osservata in allegato al NaDef pongono l'accento sulla "persistenza di livelli elevati difiscale e contributiva". Ed è proprio questo tasso fin troppo alto a minare fortemente il rafforzamento della competitività e della crescita ...

