Estetica oncologica | arriva la prima cabina dedicata alle donne malate

(Di martedì 8 ottobre 2019) A Brescia laall’è diventata una vera e propria realtà. Inaugurata dalla Lilt (Lega Italiana lotta contro i tumori), l’nasce per assistere e informare ledal punto di vista estetico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della loro vita, durante e dopo i trattamenti. Rilassando la mentedella terapia eggerendo gli effetti collaterali. Diversamente da quanto si possa pensare, sono tanti i trattamenti di cui lein cura possono beneficiare, e l’ambiente tipico delle spa unito al profumo che si respira nei saloni di bellezza, saranno d’aiutodi cancro, grazie anche ai consigli preziosi emani esperte dell’estetista Cristina Fornari. I prodotti utilizzati sono creati appositamente dalla Oncos di Patrizia Altieri per curare lesioni dovute ai ...

