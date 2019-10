Ergastolo ostativo | Strasburgo boccia il ricorso dell' Italia | benefici anche a mafiosi e

Fonte : blogo

(Di martedì 8 ottobre 2019) La Corte Europea dei Diritti'Uomo ha rigettato oggi ilpresentato dall'contro la condanna per il cosiddetto "", la tipologia diche viene applicata ai i soggetti legati ad associazione mafiosa nei casi in cui non sussiste una volontà di collaborazione.Lo scorso 13 giugno la Cedu avevato il "fine pena mai" previsto dall'articolo 4 bis'ordinamento penitenziariono (Divieto di concessione deie accertamentoa pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) in quanto ritenuto in contrasto col divieto ai trattamenti inumani e degradanti previsto dall'articolo 3a Convenzione europea dei diritti'Uomo sottoscrittadall'.Ora che ilpresentato dal governono è statoto, la sentenza di giugno diventa definitiva e l'dovrà intervenire per riformare la legge ...

