Ergastolo ostativo | sono oltre 1000 i condannati | boss e terroristi mai pentiti

Ergastolo ostativo - il ricorso del boss che fece decapitare il suo nemico : ecco come nasce la sentenza di Strasburgo sul fine pena mai : Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario Marcello Viola non può accedere all’assegnazione al lavoro all’esterno, ai permessi premio, e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagine. Così ha fatto ...

La Corte di Strasburgo si pronuncia sull'Ergastolo ostativo : 'L'Italia riformi la legge' : Dovere dell'Italia è riformare la legge sull'ergastolo ostativo, che impedisce a un condannato la concessione di benefici in caso di non collaborazione con la Giustizia. Tale è la decisione della Grand Chambre di Strasburgo che rigetta il ricorso del governo italiano dopo la condanna emessa lo scorso 13 giugno riguardo alla bocciatura del "fine pena mai". Qualsiasi condannato, mafioso o terrorista che sia, non può essere privato della speranza ...

