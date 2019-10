Ergastolo duro ai mafiosi - la Corte europea boccia il ricorso dell'Italia. Morra : «Ora a rischio il 41bis» : La Corte di Strasburgo chiede all'Italia di riformare la legge sull' Ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia....

