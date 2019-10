Edilizia | Ance Veneto | Progetto Italia un gigante dai piedi d’argilla

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Venezia, 8 ott. (AdnKronos) – ‘Il polorischia di destabilizzare il mercato mettendo in difficoltà, in primis, le aziende del settore edile del nostro Paese e potrebbe ripercussioni anche sui nostri territori. Infatti stiamo assistendo alla nascita di un player ingombrante che rappresenterebbe un concorrente insuperabile, in particolare nell’aggiudicazione delle opere pubbliche, ma allo stesso tempo questa operazione rischia di rivelarsi molto rischiosa dal punto di vista economico perché il mercato interno non è in grado di produrre un’offerta tale da sostenere il fabbisogno dicreando così undaidi argilla”. Così il presidente di, Paolo Ghiotti, interviene sull’operazionenuovo polo delle costruzioni promosso da Salini Impregilo con il coinvolgimento di Cdp e il ...

