È stata presentata la schedina del Superenalotto che ad agosto ha fatto vincere 209

Fonte : ilpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Èladelche adha209.160.441 milioni di euro, la cifra più alta nella storia del concorso. Laeraemessa da un bar a Lodi, ma finora non era

Antonio93167234 : RT @zucconideputato: Ma come sarete bravi a prendervi meriti che non avete!? La legge salva bebè è di @FratellidItaIia ed è stata presenta… - gabiravanelli : RT @zucconideputato: Ma come sarete bravi a prendervi meriti che non avete!? La legge salva bebè è di @FratellidItaIia ed è stata presenta… - saldiacono71 : RT @zucconideputato: Ma come sarete bravi a prendervi meriti che non avete!? La legge salva bebè è di @FratellidItaIia ed è stata presenta… -