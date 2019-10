Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) Le ultime partite con la magliaJuventus sono state veramente da incorniciare per l’attaccante Paulo, l’argentino grande protagonista anche nel successo dei bianconeril’Inter. Fuori dal campo continua a gonfie vele la storia d’amore con laOriana Sabatini ma a fare discutere sono state le dichiarazioniCatherine Fulop in un’intervista radiofonica in Argentina: “L’unica cosa che non perdono a Paulo è che ha portato Oriana in Europa. Gli dico che loe lui risponde che si sta prendendo cura di lei. Di recente hanno compiuto un anno e inizialmente, sinceramente,uccidermi. In un attimo non l’ho vista per quasi quattro mesi ed era tanto. È stata una fase pesante”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store ...

CorSport : #Dybala, problemi in famiglia. La mamma della fidanzata: 'lo odio' ?? - CalcioWeb : #Dybala, la mamma della fidanzata contro l'argentino: 'lo odio, volevo uccidermi' - julianxoriana : RT @cmdotcom: #Dybala, problema con la mamma di #Oriana: 'Lo odio. Bello vederla baciare una donna' FOTO e VIDEO -