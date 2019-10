Dua Lipa e il fidanzato lanciano un’altra moda di coppia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Sandra Rondini La sexy popstar e il modello, fratello delle top model Bella e Gigi,unadietro al'altra e adesso invitano tutte le coppie a laccarsi le unghie negli stessi colori per indicare la loro sintonia Dopo l’anello di fidanzamento esibito ai piedi e non al classico anulare, ora arriva dallaDuae Anwar Hadid un altro trend che secondo molti influencer potrebbe prender piede, soprattutto tra le coppie più giovani: la nail art di.La super sexy pop star 24enne e il biondo modello di 20 anni sono una delle coppie più glam del mondo dello showbiz, anche per via delle loro trovate originali. Ultima in ordine di tempo è stata la decisione di mostrare al mondo quanto siano in connessione evitando di farsi il solito tatuaggio di, ritenendolo “troppo banale” ed esibendo al suo posto una nail art di, con le unghie laccate negli ...

Noovyis : (Dua Lipa pronta per il secondo album. Si fa bionda per la nuova Era.) Playhitmusic - - akobsara : qualcuno però dica a megghiigalo di smettere di cercare di essere un mix tra dua lipa e giulia de lellis solo per q… - IOdonna : #DuaLipa e #AnwarHadid: quando la manicure è di coppia -