Dramma mentre vanno al lavoro | tir travolge bus | muoiono 8 mamme | lasciano 14 orfani

Dramma a Catania - dimentica in auto il figlio mentre va all’università : morto bimbo di 2 anni : Un bimbo di 2 anni di Catania è morto dopo essere stato dimenticato in auto dal papà per ore. L'uomo, un ingegnere impiegato all'università, questa mattina intorno alle 8 doveva accompagnare il figlio all'asilo, ma evidentemente distratto si è recato direttamente in dipartimento. Poi la telefonata della moglie e la scoperta della tragedia.Continua a leggere

Dramma in Sardegna - uomo precipita dalla scogliera mentre scatta una foto e muore : La tragedia in località S'Archittu, nel territorio del comune di Cuglieri, in provincia di Oristano. Da una prima ricostruzione, pare che la vittima stesse scattando delle foto al panorama quando è scivolata. Le operazioni dei soccorritori sono state ostacolate dalle condizioni meteo con forte vento e mare agitato.Continua a leggere

Dramma Cafu - il figlio di 30 anni muore d’infarto mentre gioca a calcio : Grave lutto per l'ex calciatore brasiliano, in Italia per undici stagioni dal 1997 al 2008, alla Roma e poi al Milan

Dramma Cafu - morto il figlio Danilo : stroncato da infarto a 30 anni mentre giocava a pallone : Grave lutto per Marcos Cafu, ex giocatore di Milan e Roma e della nazionale brasiliiana: il figlio Danilo Feliciano de Moraes, 30 anni, è morto stroncato da un infarto mentre giocava a pallone...

Dramma Cafu - morto il figlio Danilo : stroncato da infarto a 30 anni mentre giocava a pallone : Grave lutto per Marcos Cafu, ex giocatore di Milan e Roma e della nazionale brasiliiana: il figlio Danilo Feliciano de Moraes, 30 anni, è morto stroncato da un infarto mentre giocava a pallone...

Napoli - Dramma nei campi di Varcaturo : lavoratore ucciso dal caldo mentre raccoglie meloni : Morto di infarto mentre raccoglie meloni in una serra a Varcaturo. Il malore improvviso lo ha stroncato a 55 anni mentre in un terreno a Varcaturo. L?uomo Pasquale Fusco lavorava in nero in uno...

Dramma in Grecia - Marco muore a 32 anni mentre fa un’immersione : “La maschera era rotta” : Tragedia a Erikoùsa, Kerkira, a otto miglia a nord ovest da Corfù, dove Marco Sablone, 32enne abruzzese in vacanza con gli amici, è morto durante un'immersione forse a causa di un'embolia. Secondo le prime informazioni disponibili, la maschera del ragazza era disintegrata. Pochi giorni fa l'ultimo post su Facebook: "Tramonto di un'estate".Continua a leggere

Dramma in vacanza : turista muore annegata mentre fa il bagno in mare : La tragedia a Sanremo, in località La Brezza. Vittima una donna milanese di 80 anni: inutili per lei i soccorsi

Dramma a Tenerife - 17enne muore annegata in piscina mentre è in vacanza con la famiglia : "Mi sono svegliata dopo aver sentito tutti urlare. Era molto presto quella mattina, non avrei mai pensato che la mia bambina stesse morendo". Marie Fitzsimmons, 44 anni, ricorda perfettamente ogni attimo dello scorso 14 agosto quando, in seguito ad un incidente verificatosi nella villa delle vacanze di famiglia a Tenerife, in Spagna, sua figlia, Leah Wilson, ha perso la vita a soli 17 anni, morta annegata dopo aver fatto un tuffo in piscina. Una ...