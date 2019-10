Donald Tusk contro Boris Johnson | su Brexit

Fonte : ilpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) «Non vuoi un accordo, non vuoi un rinvio, non vuoi revocare, cosa vuoi?» ha chiesto il presidente del Consiglio Europeo asu Twitter

