Domenico Amoroso Uilpa al ministro Bonafede | ' Condizioni disastrose degli uffici'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 8 ottobre 2019) "Sono bastate le prime piogge autunnali per mettere drammaticamente in evidenza lo stato di degrado di alcuni edifici pubblici, tra i quali figura il palazzo ex EAS accanto alla vecchia sede del Tribunale". Con queste parole, la Uil Pubblica Amministrazione di Palermo, attraverso il segretario generale Alfonso Farruggia, torna a occuparsi dell'immobile del ministero della Giustizia, già oggetto di alcuni interventi pubblici da parte del sindacato in merito alle criticità strutturali che lo caratterizzano. Un caso ancora irrisolto A causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute su Palermo nei giorni scorsi, il controsoffitto dell'edificio, situato in via Giovan Battista Impallomeni, ha ceduto congiuntamente a una porzione di parete in una stanza" : un pericolo che era stato evidenziato dalla sigla sindacale nell'agosto scorso quando, con una nota, il segretario Farruggia aveva ...

