Domenica Suzuka Binotto | “Vincenti solo se perfetti”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 8 ottobre 2019) Per tornare a vincere, a"dovremo essere perfetti, sotto ogni aspetto". Non usa giri di parole il team principal della Ferrari, Mattia, in vista del prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in Giappone, dove le Rosse arrivano 'scottata' dal risultato del Gp di Russia. Nel mirino del boss ci sono i problemi di affidabilita' e gestione che a Sochi hanno impedito di prolungare il filotto di successi inanellati tra Spa e Singapore. "Ci avvicineremo alla gara con questo approccio mentale, per cercare di estrarre tutta la prestazione disponibile dal pacchetto vettura", ha aggiunto, che punta anche sulla carica dei piloti, entrambi molto presi dal circuito giapponese: "Sebastian e Charles adorano, con una sequenza di curve unica che ne caratterizza il primo settore e con i tifosi locali che ci dimostrano grande affetto ad ogni occasione. Speriamo di poter ...

