Disabili | il nuovo disegno di legge sul caregiver familiare è un pugno in faccia a chi ha

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Lo scorso 7 agosto su iniziativa parlamentare viene depositato in Senato ildi1461. Un tema a me particolarmente caro: il riconoscimento del. Leggo con estrema attenzione, mi confronto, rileggo varie bozze, rifletto e non va. La prima domanda è la seguente: ilè nominato dall’assistito, ma se l’assistito non può farlo? Siamo certi che ogni assistito sia in grado di esprimere una volontà? Orbene, si rifletta sull’amministratore o sul tutore legale. Qualcuno ha considerato che solitamente amministratore ecoincidono? Con un po’ di amaro in bocca vado oltre per scoprire che si propongono tre anni di contribuzione figurativa. Qui sale la rabbia. Penso alla mia storia personale e a quella di tantissime madri che hanno dovuto lasciare il lavoro. Penso alla mamma insegnante precaria che, a causa di assegnazioni scomode, ...

